Дождливая погода со слабым ветром выдастся в Челябинской области 12 августа

На юге будет тепло, в горах — прохладно

Сегодня, 12 августа, в Челябинской области будет преимущественно тепло. Почти повсеместно пройдут небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +23°C. Кратковременные дожди с грозой. Ветер северного направления, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске будет около +21°C. День выдастся дождливым. Ветер западный, слабый.

Тепло до 20°C и пасмурная погода с дождем достанутся миасцам. Осадки должны закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, около 2 метров в секунду.

Столбики термометров в Сатке достигнут +19°C. Дождь с грозой. Ветер северный, слабый.

Дневной прогрев в Троицке и Карталах составит +23°C. Также дождливо. Ветер северо-западного направления, около 3 метров в секунду.

Температура в Бакале приблизится до +16°C. Небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный, слабый.

В целом градусники в регионе покажут от +20 до +25°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.