Сегодня, 12 августа, в Челябинской области будет преимущественно тепло. Почти повсеместно пройдут небольшие осадки, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске воздух прогреется до +23°C. Кратковременные дожди с грозой. Ветер северного направления, около 3 метров в секунду.
В Магнитогорске будет около +21°C. День выдастся дождливым. Ветер западный, слабый.
Тепло до 20°C и пасмурная погода с дождем достанутся миасцам. Осадки должны закончиться во второй половине дня. Ветер северо-восточного направления, около 2 метров в секунду.
Столбики термометров в Сатке достигнут +19°C. Дождь с грозой. Ветер северный, слабый.
Дневной прогрев в Троицке и Карталах составит +23°C. Также дождливо. Ветер северо-западного направления, около 3 метров в секунду.
Температура в Бакале приблизится до +16°C. Небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный, слабый.
В целом градусники в регионе покажут от +20 до +25°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду.