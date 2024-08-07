Дождливая погода «приклеилась» к Челябинской области

8 августа вновь обещают грозы и град

В четверг, 8 августа, в Челябинской области продолжатся дожди, в отдельных районах — грозы. Об этом сообщили в Челябинском гидрометцентре.

Дождливая погода сохраняется из-за приближающегося циклона и связанных с ним фронтальных зон. Так, по региону обещают облачную погоду с кратковременными дождями, в отдельных районах — грозы, град и туман. Температура воздуха ночью от +11 до +16 градусов, днем прогреется до +17, +22.

В областном центре весь день облачно с прояснениями, возможна гроза. Температура воздуха ночью около 15 градусов, днем от 19 до 21.

В МЧС напоминают челябинцам о соблюдении мер личной безопасности во время плохой погоды.