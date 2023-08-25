Дождливая погода ожидается в Челябинске

Осадки пройдут и в других городах области

Сегодня, 25 августа, в Челябинской области будет облачно, пройдут небольшие дожди. Столбики термометров в большинстве районов региона покажут около +17 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит около +8°C, днем потеплеет до +19°C. Ветер преимущественно западного направления 4—9 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснением и слабый дождь.

В Челябинской области сегодня также обещают облачную погоду с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в южных районах региона синоптики прогнозируют умеренные осадки. Возможны грозы. Утром будет около +9°C, местами ниже. Днем столбики термометров установятся в пределах от +15 до +20°C. Ветер северо-западный, западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.