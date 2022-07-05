Дождливая и ветреная погода сохранится в Челябинской области

Тепла южноуральцам пока не обещают

Сегодня, 5 июля, в Челябинской области пройдут кратковременные дожди. Ртутные столбики поднимутся не выше +21°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром в столице Южного Урала ожидается около +10°C, днем столбики термометров покажут от +18 до +20°C. Синоптики обещают облачную погоду с прояснением, возможен небольшой дождь. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют облачную погоду с прояснением, в некоторых районах региона пройдут кратковременные дожди. В утренние часы температура воздуха составит около +10°C, днем ртутные столбики приблизятся к отметке +21°C. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.