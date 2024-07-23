Дождливая и ветреная погода сохранится в Челябинской области 23 июля

В отдельных районах пройдут ливни с грозами и градом

Сегодня, 23 июля, Челябинскую область продолжат атаковать дожди и грозы. Местами может выпасть град. День будет ветреным и прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около +14°C, днем потеплеет до +17…+19°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер северной четверти, 6—11 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске поднимется до +17°C. День пройдет под аккомпанемент небольшого дождя. Ветер северо-восточный, до 4 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают пасмурную погоду. Утром пройдет небольшой дождь, затем осадков не предвидится. Воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ветер северо-восточного направления, до 4 метров в секунду.

Дневной прогрев в Сатке составит около +14…+16 градусов. Небольшой дождь пройдет утром и днем, вечером — без осадков. Ветер северо-восточный, слабый.

В Снежинске потеплеет до +19°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер преимущественно северного направления, до 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе в утренние часы составит около +10°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +16 до +21°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Возможен град. Ветер северной четверти, от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.