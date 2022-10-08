Дождливая и ветреная погода сохранится на Южном Урале

Синоптики обещают небольшое похолодание

Сегодня, 8 октября, в Челябинской области будет хмуро: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают облачную погоду и дожди. При этом в регионе будет ветрено.

Утром в Челябинске температура воздуха составит около +6 °C, днем столбики термометров поднимутся до плюс 10—12 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер западного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснением, в большинстве районов региона ожидаются кратковременные дожди. В утренние часы будет около +6 °C, днем воздух прогреется до плюс 8—13 градусов Цельсия. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.