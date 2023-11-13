Дождливая и ветреная погода ожидается в Челябинской области 14 ноября

День по‑прежнему будет теплым

Во вторник, 14 ноября, дожди вновь накроют почти всю Челябинскую область. Температура воздуха по-прежнему будет держаться на отметке +8 градусов. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра обещают усиление ветра. Рассказываем подробнее.

В Челябинске будет облачно, пройдет небольшой дождь. В ночные часы температура воздуха опустится до −1 градуса, в дневные поднимется до +4...+6 градусов. Ветер южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров покажут около +4 градусов. День будет дождливым. Ветер южный до 6 метров в секунду.

В Сатке будет чуть теплее — до +6 градусов, при этом синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный до 3,4 метра в секунду.

В Троицке также будет около +6 градусов, но пройдет дождь. Ветер южный до 6,3 метра в секунду.

В целом в Челябинской области предстоящей ночью ожидается от −2 до +3 градусов, днем — от +3 до +8 градусов. Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер южного направления от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.