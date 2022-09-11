Дождливая и прохладная погода уходит из Челябинской области

Понедельник будет последним ненастным днем на предстоящей неделе

В понедельник, 12 сентября, в Челябинской области ожидаются ночные заморозки, днем воздух прогреется до +13°С. Погода будет пасмурной, также синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди.

В ночь на понедельник температура воздуха в регионе опустится до 0, +5°С, местами прогнозируют заморозки до −3°С. Днем столбики термометров поднимутся до +8, +13°С. Облачно с прояснением, в большинстве районов будут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. В горных районах области пройдут умеренные дожди. Утром возможны туманы. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до +3, +5°С, днем воздух прогреется от +11 до +13°С. Синоптики обещают облачную погоду с прояснением, небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный от 2 до 7 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», понедельник в Челябинске будет последним прохладным днем, затем существенно потеплеет. На протяжении всей недели ожидается от +17 до +20°С, ночные температуры также будут выше. За более подробными прогнозами следите на нашем сайте.