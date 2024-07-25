Дождливая и холодная погода сохранится в Челябинской области 26 июля

Местами непогода будет сопровождаться шквалистым ветром и грозами

Погода в Челябинской области сбилась с курса и взяла осеннее направление. В пятницу, 26 июля, в Челябинской области продолжатся дожди, местами сильные. В отдельных районах температура воздуха упадет до +12 градусов. Подробности рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этой ночью градусники покажут около +12°C. На столицу Южного Урала обрушатся сильные дожди, возможна гроза. Днем воздух прогреется от +15 до +17°C. Облачно, дождь. Временами осадки будут довольно интенсивными. Может прогреметь гроза. Ветер северо-восточный, от 7 до 12 метров в секунду.

В Челябинской области дожди не прекратятся ни предстоящей ночью, ни днем 26 июля. Местами синоптики обещают ливни, грозы и град. Температура воздуха ночью установится в пределах от +10 до +15°C, днем столбики термометров поднимутся до +15…+20°C, в горах холоднее — до +12°C. Ветер восточной четверти, от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра с порывами от 20 до 25 метров в секунду.