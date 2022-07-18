Дожди с грозами пройдут в Челябинской области

При этом жара в регионе сохранится

Сегодня, 18 июля, в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Погода будет жаркой: синоптики областного Гидрометеоцентра обещают повышение температуры до +31°С.

Этим утром в Челябинске столбики термометров приблизятся к отметке +18°С, днем температура воздуха поднимется до +26, +28°С. Переменная облачность, пройдет слабый дождь. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут небольшие дожди, прогремят грозы. В утренние часы столбики термометров покажут около +18°С, днем воздух прогреется от +26 до +31°С. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при непогоде обещают усиление ветра до 13 метров в секунду.