Дожди с грозами пройдут в Челябинской области

Столбики термометров покажут до +21 градуса

4 июня в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди, местами возможны грозы. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Сегодня в областном центре синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Этим утром столбики термометров покажут около +10°C, днем температура воздуха составит от +17 до +19°C. Ветер северо-западный с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидаются дожди, возможны грозы. В утренние часы столбики термометров достигнут отметки +12°C, днем потеплеет до +21°C. Ветер северо-западный с переходом на восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.