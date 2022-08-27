Дожди с грозами и порывистый ветер обещают в Челябинской области

Несмотря на непогоду, воздух в регионе раскалится до +31 градуса

Сегодня, 27 августа, в Челябинской области пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Погода по-прежнему будет жаркой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром столбики термометров покажут около +20°C, днем ожидается повышение температуры до +26, +31°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром также ожидается до +20°C, днем потеплеет до +26, +28°C. Переменная облачность, возможны небольшой дождь и гроза. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду.