Дожди зарядят в Челябинской области 24 октября

Ветер усилится

Сегодня, 24 октября, в Челябинской области в связи с прохождением циклона будет дождливо и ветрено. В горных районах температура будет около +5°C, на остальной территории может потеплеть до +10°C. Рассказываем подробнее.

В Челябинске отметка на градуснике приблизится к +9°C. В городе пройдет дождь. Ветер преимущественно западного направления, до 10 метров в секунду.

Температура воздуха в Магнитогорске достигнет около +8°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к ночи. Ветер юго-западный, до 6 метров в секунду.

Дневной прогрев в Миассе составит около +6°C. День также выдастся дождливым. Ветер южного направления, до 3 метров в секунду.

В Сатке столбики термометров зафиксируются на +6°C. Небольшой дождь, во второй половине дня со снегом. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

В Карталах ожидается до +8°C. Небольшой дождь усилится во второй половине дня. Ветер юго-западный, до 8 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +5 до +10°C. Облачно, ожидаются небольшие, локально умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный, с переходом на северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров в секунду.