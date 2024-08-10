Дожди вернутся в Челябинскую область в воскресенье

Погода сохранится прохладной

В воскресенье, 11 августа, в Челябинской области будет пасмурно, почти повсеместно пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«С запада начнет приближаться ложбина западного циклона, будет подходить фронтальный раздел, который принесет небольшие дожди с грозами, днем на юге до умеренных»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью около +11 градусов и без осадков. Днем возможен слабый дождь. Температура поднимется до +17 градусов. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду.

На юге региона местами небольшие дожди начнутся уже в ночь на 11 августа, днем усилятся. На остальной территории слабые осадки в течение дня. В отдельных районах возможны грозы. Ночная температура составит +8...+13 градусов, дневная — от +15 до +20 градусов. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.