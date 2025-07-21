Дожди с грозами вернутся в Челябинскую область на предпоследней неделе июля

Температура воздуха немного снизится

В Челябинской области новая неделя стартует с жаркой и сухой погоды. Но уже со среды температура начнет постепенно снижаться, ожидаются дожди с грозами. Подробнее о погоде с 21 по 27 июля — в материале ИА «Первое областное».

«Понедельник и вторник будут теплыми и в основном сухими. В середине недели антициклон уступит место циклону, медленно идущему с центра европейской территории страны: ожидается значительная облачность, ливневые осадки и грозы»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня преимущественно солнечно и до +27 градусов. Во вторник пасмурно и +24. В среду температура снизится до +21 градуса, пройдет небольшой дождь. Кратковременные осадки сохранятся до конца недели. Ожидается, что к выходным похолодает до +17 градусов.

На юге региона почти вся неделя будет жаркой: температура воздуха будет подниматься до +25…+30 градусов. С четверга начнутся дожди. В выходные также не обойдется без осадков, столбики термометров покажут +20…+22 градуса.

В северных районах жарко только сегодня. Осадки начнутся уже во вторник и не прекратятся до следующей недели. До пятницы синоптики обещают около +20 градусов, в выходные похолодает до +16.

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