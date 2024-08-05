Дожди с грозами сохранятся в Челябинской области 6 августа

Воздух прогреется до +27 градусов

Во вторник, 6 августа, в Челябинской области сохранится теплая и дождливая погода. В отдельных районах прогремят грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«С распространением влияния ложбины циклона и атмосферного фронта с волновыми возмущениями на Южном Урале ожидаются кратковременные дожди с грозами»,— объяснили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит около +14°C, днем на порядок выше — до +25°C. Переменная облачность, в городе пройдет кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер юго-западный, западный, от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы достигнет +11...+16 градусов Цельсия. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах туман. Днем воздух прогреется от +22 до +27°C. Переменная облачность, осадки сохранятся. Гроза не исключается. Ветер западного направления, от четырех до девяти метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.