Дожди с грозами пройдут в отдельных районах Челябинской области 3 июля

Температура воздуха может подняться до +28°C

Сегодня, 3 июля, в Челябинской области снова не обойдется без дождей. Местами пройдут грозы с градом. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +20 до +28°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около +26°C. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Магнитогорске обойдется без осадков. Градусники покажут около +24°C. Ветер умеренный южного направления.

В Златоусте и Верхнем Уфалее ветер слабее, а температура чуть ниже — до +21°C. Небольшой дождь.

В Аше будет дождливо. Столбики термометров покажут максимум +21°C.

В Озерске также ожидается небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +23°C.

В Бредах пасмурно, но без осадков. Воздух прогреется до +26°C. Ветер южный, до 5 метров в секунду.