Дожди с грозами пройдут в Челябинской области

При этом в регионе сохранится жаркая погода

Сегодня, 8 августа, в Челябинской области ожидается повышение температуры до +31 °С. В отдельных районах региона, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, пройдут небольшие дожди с грозами.

Этим утром в Челябинске ожидается около +17 °С, днем воздух раскалится от +28 до +30 °С. Ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня утром температура воздуха составит около +17 °С, днем столбики термометров поднимутся до +31 °С. Переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Возможны грозы. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами усиление ветра до 13 метров в секунду.