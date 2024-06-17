Дожди с грозами пройдут на западе Челябинской области 18 июня

На остальной территории осадков не ожидается

Во вторник, 18 июня, в большинстве районов Челябинской области будет солнечно. Дожди с грозами возможны лишь местами. Где-то градусники покажут около +25 градусов, а где-то вновь поднимутся выше тридцати, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Ночью с севера на территорию Южного Урала будет распространяться более холодная воздушная масса, а днем к западным районам подойдет теплый атмосферный фронт, с которым ожидаются локальные грозовые дожди», — рассказали синоптики.

Температура воздуха в Челябинске предстоящей ночью составит около +12°C, днем поднимется до +27°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы установится в пределах от +11 до +16°C, на юге — до +19°C. В горах локально туман. Днем столбики термометров приблизятся к +26…+31 градусу. Переменная облачность, на западе области в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Не исключается гроза. Вероятен град. Ветер преимущественно восточного направления, от 2 до 7 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.