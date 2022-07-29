Дожди с грозами пройдут на Южном Урале

В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер

В пятницу, 29 июля, в Челябинской области пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Утром будет прохладно, днем потеплеет до +25°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня утром в Челябинске ожидается около +15°C, днем воздух прогреется до +22, +24°C. Облачно с прояснением, небольшой дождь. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В ряде городов и районов Челябинской области также пройдет небольшой дождь, в восточной части региона до умеренных. Также возможны грозы. Утром столбики термометров покажут до +15°C, днем потеплеет до +20, +25°C. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.