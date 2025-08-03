Дожди с грозами пройдут местами в Челябинской области 3 августа

День будет теплым

Сегодня, 3 августа, в Челябинской области может потеплеть до +26°С. Под влиянием атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске будет около +22°С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске зафиксируются на +23°С. Вероятен небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления, слабый.

В Миассе потеплеет до +20°С. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер восточный, около 3 метров в секунду.

Температура в Сатке поднимется до +21°С. Кратковременные дожди, вероятны ливни. Ветер юго-восточного направления, слабый.

Жителям Южноуральска синоптики прогнозируют 22°С со знаком плюс и облачную погоду с прояснениями. Ветер северо-восточный, до 3 метров в секунду.

Градусники в Усть-Катаве и Катав-Ивановске покажут +24°С. Дождь.

Воздух в Аше прогреется до +27°С. Кратковременный дождь. Ветер северо-восточного направления, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +21 до +26°С. Переменная облачность, в отдельных районах дожди, могут прогреметь грозы. Ветер преимущественно восточный, от 2 до 7 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 11 метров в секунду.