Дожди с грозами ожидаются в отдельных районах Челябинской области 11 июля

В столице региона осадков не обещают

Сегодня, 11 июля, столбики термометров в Челябинске поднимутся до +30 градусов. В отдельных районах области температура будет чуть ниже. На западе региона синоптики обещают дожди с грозами и градом, сообщили в Челябинском Гидрометеоцентре.

Этим утром столбики термометров в Челябинске достигнут +16 градусов, днем воздух раскалится до +30 градусов. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер преимущественно юго-восточного направления с переходом на юго-западный, 2—7 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске поднимется до +28 градусов. Облачно, во второй половине дня пройдет дождь. Ветер северный, до 2 метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики прогнозируют прогрев до +27 градусов. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду.

В Сатке будет +25 градусов и дождь. Вечером возможны грозы. Ветер западный, до 2 метров в секунду.

До +27 градусов ожидается в Аше. Дождь с грозой.

В целом утренняя температура в регионе составит около +12°C, днем градусники поднимутся до +25…+30 градусов Цельсия. Переменная облачность, на западе области в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер восточный с переходом на западный, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду.