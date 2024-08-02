Дожди с грозами обещают синоптики в Челябинской области в выходные

Штормовое предупреждение сохраняется

Предстоящие выходные, 3 и 4 августа, в Челябинской области снова выдадутся дождливыми. На отдельные районы вновь обрушатся ливни с грозами. Температура воздуха сохранится в пределах нормы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске предстоящей ночью опустятся до +12°C, днем зафиксируются на +23°C. Переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Гроза, возможен град. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В регионе температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от +10 до +15°C. Утром вероятен туман. Днем отметка на градуснике поднимется до +19…+24 градусов Цельсия. Переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Не исключается град. Ветер преимущественно западного направления, от 4 до 9 метров в секунду с порывами при грозах от 16 до 21 метра в секунду.

В воскресенье, 4 августа, день в столице Южного Урала вновь выдастся дождливым. Возможна гроза. Показания термометров поднимутся до +22…+24 градусов. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области локально пройдут кратковременные дожди с грозами. Дневной прогрев составит от +19 до +24°C. Ветер юго-западный, западный, от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 15 метров в секунду.