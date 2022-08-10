Дожди с грозами накроют Челябинскую область

При этом в регионе сохранится жаркая погода

В четверг, 11 августа, в Челябинской области столбики термометров поднимутся до +32 °C. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди, грозы и порывистый ветер.

В ночь на четверг в регионе температура воздуха составит от +11 до +16 °C, в горах и низинах будет прохладнее — до +6 °C. Днем столбики термометров покажут от +27 до +32 °C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске 11 августа также ожидаются небольшой дождь и гроза. В ночные часы столбики термометров опустятся до +14, +16 °C, днем воздух раскалится до +31 °C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.