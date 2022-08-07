Дожди с грозами и жару обещают жителям Челябинской области

В столице региона осадков не ожидается

В понедельник, 8 августа, в Челябинской области по-прежнему будет жарко. В столице региона осадков не ожидается, в отдельных городах и районах пройдут небольшие дожди и грозы, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью на Южном Урале ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Столбики термометров покажут от +12 до +17°C, в горах и низинах будет прохладнее — до +7°C. Днем прогнозируют переменную облачность, небольшие дожди. Возможны грозы. Воздух раскалится до +26, +31°C. Ветер северной четверти от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник температура воздуха опустится до +15, +17°C, днем потеплеет до +28, +30°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северного направления от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.