Дожди с грозами и туманы прогнозируют в Челябинской области 22 августа

Ночь ожидается холодной, днем значительно потеплеет

Во вторник, 22 августа, в Челябинской области температура воздуха местами поднимется до +28 градусов. В других районах ожидается ниже +20 градусов. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают кратковременные дожди с грозами и туманы. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью возможен слабый дождь. Температура опустится до +9…+11 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+23 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске температура воздуха составит +20…+23 градуса. Облачно с прояснениями, возможны гроза и небольшой дождь.

В Златоусте осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +14…+16 градусов.

До +19 градусов потеплеет в Карабаше. Также без осадков.

В Аше температура воздуха поднимется до +21 градуса. Облачно с прояснениями, без дождей.

В целом в регионе в ночные часы ожидается от +4 до +14 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, возможны туманы. Днем воздух прогреется до +18…+23 градусов, на юге ожидается повышение температуры до +28 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, на крайнем юге грозы. Утром туманы. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.