В пятницу, 25 апреля, в Челябинской области будет дождливо и ветрено. При этом сохранится аномально жаркая погода до +25 градусов, что выше нормы на 7 градусов и более, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске синоптики обещают +24 градуса и небольшой дождь. Может пройти гроза. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду с порывами.
В Магнитогорске и Снежинске тоже дождь и максимум +19 градусов. Ветрено.
В Миассе градусники покажут до +21 градуса. Без осадков не обойдется. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.
В Южноуральске весь день пасмурно, но без дождя. Температура поднимется до +23 градусов. Сильный южный ветер.
В Аше и Трехгорном — до +18 градусов и небольшой дождь. Ветер южный, до 3,5 метра в секунду.
В Верхнем Уфалее дождь ожидается на протяжении всего дня. Максимальная температура составит +18 градусов. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду с порывами.
В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +20 до +25 градусов, при натекании облачности будет +15...+20. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.