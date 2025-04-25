Дожди с грозами и сильный ветер обещают в Челябинской области 25 апреля

Прохождение атмосферных фронтов практически не повлияет на температуру воздуха

В пятницу, 25 апреля, в Челябинской области будет дождливо и ветрено. При этом сохранится аномально жаркая погода до +25 градусов, что выше нормы на 7 градусов и более, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают +24 градуса и небольшой дождь. Может пройти гроза. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду с порывами.

В Магнитогорске и Снежинске тоже дождь и максимум +19 градусов. Ветрено.

В Миассе градусники покажут до +21 градуса. Без осадков не обойдется. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Южноуральске весь день пасмурно, но без дождя. Температура поднимется до +23 градусов. Сильный южный ветер.

В Аше и Трехгорном — до +18 градусов и небольшой дождь. Ветер южный, до 3,5 метра в секунду.

В Верхнем Уфалее дождь ожидается на протяжении всего дня. Максимальная температура составит +18 градусов. Ветер юго-западный, до 3 метров в секунду с порывами.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +20 до +25 градусов, при натекании облачности будет +15...+20. Облачно с прояснением, кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер южный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.