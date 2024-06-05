Дожди с грозами и штормовым ветром ожидаются в Челябинской области

Местами пройдет крупный град

Жаркая погода продолжает идти по курсу. Сегодня, 5 июня, столбики термометров в Челябинской области поднимутся до +28°C. Однако на регион обрушится непогода: синоптики Челябинского Гидрометеоцентра прогнозируют ливни, грозы и град.

В Челябинске отметка на градуснике в утренние часы достигнет +16°C, днем на порядок выше — до +26°C. Переменная облачность, пройдут небольшие дожди с грозами. Локально вероятен град. Ветер преимущественно западного направления, до 5—10 метров в секунду, при грозе усиление порывов до 15 метров в секунду.

В Челябинской области также ожидаются небольшие дожди, в большинстве районов осадки будут сильными и очень сильными. Прогремят грозы. Град, местами крупный. Температура воздуха будет варьироваться от +23 до +28°C. Ветер западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, порывы от 14 до 19 метров в секунду. При грозах порывы до 20—25 метров в секунду.