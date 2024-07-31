Дожди с грозами и шквалистым ветром сохранятся в Челябинской области 1 августа

Температура снизится, но не сильно

В четверг, 1 августа, температура воздуха в Челябинской области немного снизится в связи с прохождением через территорию региона холодного фронта. Дожди и локальные ливни с грозами и градом сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью в Челябинске температура опустится до +15 градусов. Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Днем воздух прогреется до +23…+25 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, осадки сохранятся. Возможны гроза и град. Ветер юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области отметка на градуснике в ночные часы установится в пределах от +13 до +18°C, днем столбики термометров будут варьироваться от +21 до +26°C. Облачно с прояснением, ожидаются кратковременные дожди. Местами ливни и грозы. Ветер южный с переходом на западный, от 5 до 10 метров в секунду, в отдельных районах порывы от 15 до 18 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.