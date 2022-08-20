Дожди с грозами и потепление до +28 градусов прогнозируют в Челябинской области

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Сегодня, 20 августа, в Челябинской области пройдут дожди. При этом погода будет теплой, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут до +20°C, днем поднимутся до +23, +28°C. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В столице Южного Урала также возможны небольшой дождь и грозы. Днем синоптики прогнозируют от +25 до +27°C. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.