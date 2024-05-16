Дожди с грозами и потепление до +19 градусов прогнозируют в Челябинской области 17 мая

В Челябинске осадков не ожидается

В пятницу, 17 мая, в Челябинской области прогнозируют потепление до +19 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. Местами возможны грозы и усиление ветра до 12 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этой ночью в Челябинске ожидается около +6°C, днем температура достигнет +16…+18 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске установятся в пределах от +14 до +17°C. Облачно с прояснениями, без дождей. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +15…+17 градусов Цельсия. День выдастся без осадков. Ветер преимущественно западного направления до 4 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Озерске поднимется до +18°C. Облачно с прояснениями, дождей не предвидится. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.

В Аше погода под копирку.

Жителям Сатки также обещают облачную погоду с прояснениями, осадков быть не должно. В городе потеплеет до +14…+16 градусов. Ветер западного направления до 4 метров в секунду.

В целом предстоящей ночью температура воздуха в регионе будет варьироваться от +3 до +8°C, при прояснении может опуститься до 0°C, в отдельных районах синоптики прогнозируют заморозки до −2°C. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+19 градусов. Облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Не исключаются грозы. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.