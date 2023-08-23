Дожди с грозами и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области

Температура воздуха снизится

Сегодня, 23 августа, в Челябинской области будет пасмурно, пройдут небольшие дожди. В отдельных районах региона температура воздуха опустится до +16 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске ожидается около +13°C, днем столбики термометров покажут +17...+19 градусов. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь.

В Челябинской области утром синоптики прогнозируют около +14°C, местами будет значительно ниже. Днем воздух прогреется до +16…+21 градуса Цельсия, в южных районах температура поднимется до отметки +24°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах обещают осадки в виде кратковременного дождя с грозами. Ветер северной четверти 3—8 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.