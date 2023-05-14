Дожди с грозами и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области

В регионе потеплеет до +19 градусов

Сегодня, 14 мая, в Челябинской области прогнозируют переменную облачность, местами пройдут дожди с грозами. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске сегодня ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В целом будет переменная облачность. Столбики термометров покажут плюс 16 — 18 градусов. Ветер южный с переходом на северный 5 — 10 метров в секунду.

В отдельных районах области также пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром местами возможны туманы. Температура воздуха составит от +14 до +19 градусов. Ветер южный с переходом на северный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.