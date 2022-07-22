Дожди с грозами и порывистый ветер обещают в Челябинской области

Жару в регионе не прогнозируют

Сегодня, 22 июля, в Челябинской области пройдут небольшие дожди с грозами. Погода будет ветреной, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, осадков не обещают. Утром столбики термометров покажут до +13°C, днем воздух прогреется от +24 до +26°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы температура воздуха составит около +13°C, днем потеплеет от +22 до +27°C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, при непогоде усиление ветра до 13 метров в секунду.