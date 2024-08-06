Дожди с грозами и максимум +26 градусов обещают в Челябинской области 7 августа

Местами ожидаются сильные осадки

В среду, 7 августа, в Челябинской области ожидается дождливая погода. Местами пройдут существенные осадки. День будет теплым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью столбики термометров в Челябинске покажут около +14°C, днем воздух прогреется до +25°C. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Есть вероятность грозы. Ветер восточной четверти, от четырех до девяти метров в секунду.

В Челябинской области ночная температура будет варьироваться от +11 до +16°C. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможен туман. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +21 до +26°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов осадки сохранятся. На отдельные районы обрушатся ливни. Местами грозы и град. Ветер преимущественно восточной четверти, от четырех до девяти метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.