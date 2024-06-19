Дожди с грозами и градом пройдут в Челябинской области

Несмотря на непогоду, будет жарко

Сегодня, 19 июня, в Челябинской области будет жарко, но дождливо. Местами синоптики обещают ливни, грозы и град. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на популярные погодные сервисы и областной Гидрометеоцентр.

Температура воздуха в Челябинске в утренние часы достигнет +18°C, днем — около +26°C. Переменная облачность, дождь. Гроза не исключается. Ветер южный, до 6—11 метров в секунду, порывы при грозе до 20 метров в секунду.

В Магнитогорске столбики термометров поднимутся до +28°C. Дождь с грозой на протяжении всего дня. Ветер южный, 6 метров в секунду.

В Миассе +27°C и дождь с грозой. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

Дождливая погода ожидается и в Златоусте. В городе потеплеет до +24…+26 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Столбики термометров в Южноуральске установятся в пределах от +24 до +28°C. Дождь с грозой, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южного направления, 6 метров в секунду.

В Троицке будет жарко: дневной прогрев составит до +29°C. Грозовые дожди. Ветер преимущественно южный, до 8 метров в секунду.

В целом температура воздуха утром в регионе составит около +14°C, днем столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов Цельсия, на юге региона отметка на градуснике зафиксируется на +36°C. Переменная облачность, местами прогремят грозы, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах вероятны ливни. Град, локально крупный. Ветер преимущественно южного направления, от 5 до 10 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.