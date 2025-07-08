Дожди с грозами и градом пройдут в Челябинской области 8 июля

Осадки принесут атмосферные фронты

Сегодня, 8 июля, температура воздуха в Челябинской области поднимется чуть выше +20°С. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров зафиксируются на +22...+24°С. Переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +22°С. Небольшой дождь сменится малооблачной погодой во второй половине дня. Ветер северо-западный, слабый.

Градусники в Миассе покажут до +21°С. Дождь с грозой должны прекратиться ближе к вечеру. Ветер западного направления, около 3 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +19°С. День выдастся дождливым. Ветер северо-западный, слабый.

Дневной прогрев в Бредах и Троицке составит около +24°С. Небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, 4 метра в секунду.

Жителям Бакала синоптики также обещают дождливый день и 17°С тепла. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В целом в регионе будет от +21 до +23°С. Переменная облачность, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Возможен град. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду. При грозах отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду.