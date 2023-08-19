Дожди с грозами и градом ожидаются в Челябинской области

В регионе сохранится жаркая погода

Сегодня, 19 августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода до +32 градусов. В большинстве районов пройдут дожди с грозами. Утром местами будет туман, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром столбики термометров покажут около +18°C, днем потеплеет до +27…+29 градусов Цельсия. Переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Возможен град. Ветер преимущественно северного направления от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также пройдут кратковременные дожди с грозами и градом. В утренние часы будет около +18°C, местами ниже. В отдельных районах туман. Днем температура установится в пределах от +24 до +29°C, в южных районах поднимется до +32°C. Ветер северо-западный, северный 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.