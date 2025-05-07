Дожди с грозами и градом обещают синоптики в Челябинской области 8 мая

Температура воздуха будет в пределах нормы

В четверг, 8 мая, погода местами в Челябинской области испортится: атмосферные фронты принесут дожди, на юг — сильные. Могут пройти грозы с градом. Температура воздуха опустится ниже +20°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники предстоящей ночью покажут от +7 до +9°C. Днем столбики термометров поднимутся до +15...+17°C. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

Температура в Челябинской области этой ночью будет варьироваться от +7 до +12°C, в горах и низинах опустится до +4°C. Дневной прогрев составит от +14 до +19°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. На юг региона обрушатся ливни. В отдельных районах прогремят грозы. Возможен град. Ветер восточного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.