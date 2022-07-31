Дожди с грозами и градом накроют Челябинскую область

При этом погода будет теплой

Сегодня, 31 июля, в Челябинской области будет тепло, но дождливо. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают грозы и град. Также в отдельных районах возможен порывистый ветер.

Этим утром в регионе столбики термометров приблизятся к отметке +16°С, днем воздух прогреется от +23 до +28°С. Ожидается облачная погода с прояснением. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Сегодня в столице Южного Урала также прогнозируют кратковременные дожди с грозами и градом. В утренние часы температура воздуха составит около +16°С, днем потеплеет до +24, +26°С. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду.