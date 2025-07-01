Дожди с грозами и градом накроют Челябинскую область 1 июля

Все это в сопровождении сильного ветра

Второй летний месяц в Челябинской области начнется с дождей, гроз и сильного ветра. Где-то будет жарко, а где-то — чуть ниже +20°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +25...+27°С. Кратковременный дождь с грозой, возможен град. Ветер южного направления, около 5 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут +24°С. День выдастся дождливым. Ветер южный, 8 метров в секунду.

Температура в Миассе также поднимется до +24°С. Дождь с грозой. Ветер южного направления, 5 метров в секунду.

В Южноуральске и Еманжелинске потеплеет до +27°С. Небольшой дождь. Ветер южный, около 5 метров в секунду.

В Аше будет около +19°С и дождь с грозой. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Трехгорном ожидается дождливая погода и +21°С. Ветер южный, слабый.

В целом столбики термометров в регионе будут варьироваться в пределах от +23 до +28°С. Облачно с прояснениями. На большей части территории региона пройдут кратковременные дожди. На отдельные районы обрушатся ливни. Местами могут прогреметь грозы и пройти град. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать от 15 до 17 метров в секунду.