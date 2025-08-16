Дожди с градом выпадут на Южном Урале 16 августа

В отдельных районах осадки сопроводят гром и молния

Сегодня, 16 августа, на отдельные районы Челябинской области обрушатся ливни. Не обойдется без осадков и на остальной территории региона — там прогнозируют небольшие кратковременные дожди. День выдастся теплым и лишь местами прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +20°C. Синоптики обещают кратковременный дождь. Местами прошумит гроза. Ветер северо-западный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске и Бредах будет максимум +19°C. Небольшой дождь в первой половине дня. Ветер северного направления, до 4 метров в секунду.

Миасцам достанется облачная погода с прояснениями и 18°C тепла. Утром и днем возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду.

В Златоусте — умеренные осадки и +16°C. Маловетрено.

В Бакале прохладно — до +14°C. Также дождливо.

В целом в регионе прогнозируют до +17...+22°C и кратковременные осадки, местами ливневые. Возможны грозы и град. Ветер северный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами при грозах до 18 метров в секунду.