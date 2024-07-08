Дожди пройдут в отдельных районах Челябинской области 8 июля

В столице региона осадков не обещают

Сегодня, 8 июля, в Челябинской области будет жарко: градусники покажут выше +25 градусов. Лишь в западных районах температура будет чуть ниже. Местами пройдут дожди, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром температура воздуха поднимется до +17°C, днем достигнет +28°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. Ветер северо-восточного направления, 5—10 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске установятся в пределах от +26 до +28°C. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный до трех метров в секунду.

Жителям Миасса синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков. В городе потеплеет до +26°C. Ветер преимущественно северо-восточного направления, три метра в секунду.

Отметка на градуснике в Златоусте приблизится к +24...+26 градусам. Утром дождь, к вечеру осадки прекратятся. Ветер северо-восточный два метра в секунду.

До +26°C ожидается в Карабаше. День выдастся преимущественно солнечным. Ветер восточного направления до трех метров в секунду.

Дневной прогрев в Аше составит около +22°C. Дождь с грозой. Ветер северо-западный до двух метров в секунду.

В целом утром в регионе ожидается около +14°C, днем столбики термометров будут варьироваться от +23 до +28°C. Переменная облачность, в западных районах местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер восточного направления 4—9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.