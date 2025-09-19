Дожди пройдут в Челябинской области в предпоследние выходные сентября

Ветер станет южным и усилится

В субботу, 20 сентября, в Челябинской области еще будет сухо и преимущественно солнечно. В воскресенье, 21-го, антициклон начнет покидать территорию региона и кое-где пройдут небольшие дожди. Ветер при этом усилится, но повышенная температура еще сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящей ночью местами в горах и низинах сохранятся заморозки до −2°C, на остальной территории — +4…+9°C. Днем температура поднимется до 16—21°C тепла. Синоптики не прогнозируют ни ветра, ни осадков.

В Челябинске в субботу будет около +8°C ночью и до +20°C в дневные часы. Переменная облачность. Ветер слабый.

В воскресенье температура в регионе может подняться до +22°C. Преимущественно облачно, местами пройдут небольшие дожди. Ветер сменит направление с северного на южное и усилится до 4—9 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье осадков не будет. Столбики термометров поднимутся до +21°C. Ветер южный, умеренный.