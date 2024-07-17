Дожди пройдут в Челябинской области 18 июля

Температура воздуха поднимется до +27 градусов

В четверг, 18 июля, в Челябинской области сохранится теплая погода. Местами, в том числе в Челябинске, пройдут небольшие дожди. В отдельных районах прогремят грозы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду на Южном Урале будет определять малоградиентное поле с неустойчивой воздушной массой, в связи с чем ожидаются локальные кратковременные дожди, грозы», — рассказали синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров покажут около +14°C, днем на порядок выше — до +24…+26 градусов Цельсия. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Вероятна гроза. Ветер северный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области в ночь на четверг температура воздуха установится в пределах от +11 до +16°C, днем отметка на градуснике будет варьироваться от +22 до +27°C. Переменная облачность, в отдельных районах региона синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.