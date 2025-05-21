Дожди пройдут местами в Челябинской области 21 мая

Ветер будет достигать штормовых 21 метра в секунду

Сегодня, 21 мая, местами в Челябинской области температура воздуха поднимется выше +20°C и будет малооблачно, а где-то будет около +15°C и пройдут дожди. Сильный ветер ожидается повсеместно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около 22°C тепла. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западного направления, около 10 метров в секунду, отдельные порывы до 19 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут +20°C. Осадков не предвидится. Ветер западный, 11 метров в секунду.

Температура в Миассе также поднимется до +20°C. День пройдет без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, около 8 метров в секунду.

Воздух в Златоусте прогреется до +15…+18°C. Дождь будет идти весь день. Ветер западный, около 7 метров в секунду.

До +24°C потеплеет в Троицке. Облачно с прояснениями, осадков быть не должно. Ветер западного направления, 10 метров в секунду.

Дневной прогрев в Бредах составит +22°C. Малооблачно. Ветер западный, 10 метров в секунду.

Столбики термометров в Бакале зафиксируются на +14…+16°C. Небольшой дождь должен закончиться ближе к ночи. Ветер западного направления, около 8 метров в секунду.

В целом в регионе ожидается от +15 до +23°C. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и град. Ветер юго-западный, от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 21 метра в секунду.