Дожди покинут Челябинскую область к началу августа

Осадки уже начали ослабевать

Сильные затяжные дожди в Челябинской области уже позади, заверили журналиста ИА «Первое областное» в Челябинском гидрометеоцентре. Сегодня, 30 июля, и в четверг, 31-го, дожди еще возможны, но кратковременные.

«Поскольку циклон пока сохраняется над нашей территорией, периодически происходит заброс осадков. Особенно достается восточным районам. В Челябинске также до начала августа могут быть кратковременные ливни. Но циклон вместе с основной массой осадков отходит, поэтому затяжных ливней мы уже не ожидаем»,— рассказала начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева.

По расчетам, осадки почти полностью прекратятся в пятницу, 1 августа. Выглянет солнце, которое прогреет воздух до +22 градусов и выше.

Минувшие дни в Челябинской области выдались уж очень дождливыми. В Аргаяше, например, с понедельника на вторник выпало свыше 50% месячной нормы дождей. Недалеко ушел и Челябинск — 48% месячной нормы.

Из-за обильных осадков местами поднялся уровень воды в реках Челябинской области. Так, из берегов вышла река Куса, подтопив приусадебные участки около 20 домов в поселке Магнитка. В помещениях воды нет, местные жители от эвакуации отказались, сообщил нам глава Кусинского округа Юрий Лысяков.