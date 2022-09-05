Дожди накроют Челябинскую область

При этом в регионе будет прохладно и ветрено

Сегодня, 5 сентября, в Челябинской области прогнозируют дождливую и ветреную погоду. При этом в регионе будет прохладно: столбики термометров покажут до +16°С, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинске температура воздуха составит около +8°С. Днем воздух прогреется, но незначительно — до +12, +14°С. Ожидается облачная погода, небольшой дождь. Ветер северной четверти от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют облачную погоду с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. В утренние часы столбики термометров поднимутся до отметки +8°С, на юге региона обещают около +13°С. Днем потеплеет до +11, +16°С, в горах будет до +8°С, на юге региона — до +21°С. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13—15 метров в секунду.