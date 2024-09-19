Дожди накроют Челябинскую область 20 сентября

Температура воздуха начнет постепенно снижаться

В пятницу, 20 сентября, в Челябинской области ожидается дождливая погода. Местами еще сохранится тепло до +20°C, а где-то температура снизится до +16°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«С прохождением фронтальной системы в регионе ожидаются дожди, есть вероятность возникновения гроз»,— рассказали синоптики Областного гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в Челябинске пройдет слабый дождь, воздух остынет до +8°C. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +18 до +20°C. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Возможна гроза. Ветер западной четверти, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от +5 до +10°C, при прояснении опустится до +1°C. Местами похолодает до −3°C. В отдельных районах ожидаются небольшие дожди. Утром туман. Днем потеплеет до +16...+21°C. Облачно с прояснениями, синоптики также обещают кратковременные дожди. Локально прогремят грозы. Ветер преимущественно западной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы до 10 метров в секунду.