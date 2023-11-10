Дожди, изморозь и плюсовую температуру обещают жителям Челябинской области

Местами сохранятся туманы

Сегодня, 10 ноября, в Челябинской области будет тепло, но дождливо. Местами сохранятся туман и изморозь. День выдастся ветреным. Об этом сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В утренние часы столбики термометров в Челябинске приблизятся к отметке +1°C, днем достигнут +5°C. Ветер южной четверти 6—11 метров в секунду. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Местами возможен туман.

В Челябинской области также будет пасмурно. На западе региона пройдут умеренные дожди, на востоке — небольшие. В отдельных районах туман и гололедно-изморозевые явления. Температура воздуха утром около +2°C, местами ниже. Днем воздух прогреется до 2—7 градусов Цельсия со знаком плюс. Ветер южного направления 6—11 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.